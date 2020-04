Minaccia di morte per denaro: denunciato

Pretendeva di avere 400 euro ed è passato subito alle ‘cattive’ maniere, minacciandola di morte. Disavventura per una donna più volte stressata dall’ex compagno per motivi economici: il protagonista è un anziano di 83 anni, denunciato dai carabinieri della stazione di Cannara dopo la richiesta d’aiuto giunta alla centrale operativa.

Il coltello e la sanzione



Il fatto è accaduto lo scorso sabato a Torgiano. Al rifiuto della donna l’anziano le ha riferito di avere un coltello in auto, quindi l’arrivo dei militari per bloccare la situazione: in effetti all’interno del veicolo ne era presente uno – da cucina – lungo 31 centimetri nascosto all’interno del bagagliaio. Per lui scattata la denuncia in stato di libertà per minaccia aggravata e porto di oggetti atti ad offendere. Infine la sanzione amministrativa per aver violato le normative per contenere la diffusione del covid-19.