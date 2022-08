Minaccia e sputa ad una donna: denunciato

L’ha minacciata ed insultata. Non solo, gli ha anche sputato. Protagonista dell’aggressione un 49enne italiano che, dopo la chiamata arrivata da via Manzoni a Perugia, è stato denunciato dalla polizia di Stato. Vittima una donna.

L’aggressione

La donna ha raccontato che mentre si trovava nel suo studio, era stata attirata da urla provenienti dalla strada. Una volta uscita in strada, è stata aggredita verbalmente dall’uomo con insulti, sputi e minacce: terrorizzata, si è rifugiata all’interno del suo ufficio ma questo non è bastato a far desistere l’uomo. Tutt’altro. Il 49enne ha provato con calci, pugni ed un mattone a forzare la porta d’ingresso.

Denunciato

L’uomo è stato identificato e poi ha ammesso quanto accaduto: per lui è scattata la denuncia per minacce e danneggiamento aggravato. Il mattone utilizzato è stato sequestrato.