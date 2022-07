Minaccia l’ex con un vetro rotto: 49enne arrestato ad Elce

Nonostante il divieto di avvicinamento, era tornato a casa dell’ex compagna – in zona Elce a Perugia – per ripendere alcuni effetti personali e lì ha iniziato ad inveire contro la donna, insultandola e minacciandola. Per questo la polizia di Stato è intervenuta: di fronte agli agenti, il soggetto – 49enne di nazionalità italiana, in evidente stato di alterazione e mai rassegnatosi alla fine del rapporto – ha impugnato il vetro di una bottiglia rotta iniziando a minacciare tutti. Nel giro di poco, gli agenti lo hanno disarmato, bloccato e condotto in questura dove l’uomo ha compiuto anche atti di autolesionismo, tali da rendere necessario l’intervento del 118. Dopo le cure e gli accertamenti di rito, il 49enne è stato arrestato in flagrante e, nei suoi confronti, il tribunale di Perugia ha confermato la misura del divieto di avvicinamento.

