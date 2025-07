Momenti di tensione nella notte di lunedì in un’abitazione di Foligno, dove un uomo di 33 anni è stato arrestato dagli agenti della polizia di Stato per resistenza, violenza e minaccia aggravata a pubblico ufficiale. A dare l’allarme è stata la ex moglie, preoccupata per le minacce ricevute mentre le figlie della coppia si trovavano con il padre.

Secondo quanto ricostruito, la donna ha contattato il Numero unico di emergenza riferendo che l’ex marito l’aveva minacciata di morte durante una discussione legata alla gestione delle figlie. L’uomo, cittadino libanese, si trovava nell’abitazione insieme alle minori.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno tentato a lungo di convincere il 33enne ad aprire la porta. In un primo momento, l’uomo si è rifiutato di collaborare, minacciando atti autolesionistici. Dopo una delicata opera di mediazione, è stato convinto a far uscire le bambine, successivamente riaffidate alla madre.

Ma l’intervento si è presto trasformato in un episodio di violenza. L’uomo, in evidente stato di agitazione, ha iniziato a inveire contro i poliziotti, arrivando a minacciarli con un coltello da cucina. Gli agenti, non senza difficoltà, sono riusciti a disarmarlo e a metterlo in sicurezza, evitando conseguenze peggiori.

Accompagnato negli uffici del commissariato per gli atti di rito, il 33enne è stato arrestato per i reati di resistenza, violenza e minaccia aggravata a pubblico ufficiale. Su disposizione del pubblico ministero di turno, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida.