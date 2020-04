Minaccia suicidio a Terni: sano e salvo

Il messaggio è transitato su Whatsapp e ritraeva un farmaco e un messaggio con la chiara intenzione di farla finita. Per questo venerdì sera in via Tre Venezie a Terni è scattato l’intervento del 118 per soccorrere un uomo, ternano, colui che aveva manifestato l’insana intenzione. Quando i sanitari sono accorti sul posto, è stato lui stesso ad aprire la porta dell’abitazione, ancora vivo e in discrete condizioni. Da quanto appreso l’uomo – già noto alle forze dell’ordine – avrebbe ingerito un normale farmaco d’uso comune. È stato comunque sottoposto ad accertamenti medici. Per accertare la dinamica dei fatti sono intervenuti anche i carabinieri del Nor di Terni. Allertati anche i vigili del fuoco il cui intervento non si è però reso necessario.

Condividi questo articolo su