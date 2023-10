Mmg e internisti a convegno a Terni per fare il punto

Si è tenuto sabato 7 ottobre a Terni, presso la Sala del camino del centro geriatrico ‘Le Grazie’, il congresso ‘Dalla medicina interna alla medicina generale’, patrocinato dalla Usl Umbria 2 e dalla Fadoi Umbria – Federazione delle associazioni dei dirigenti ospedalieri internisti, presieduta dal dottor Marco Giuliani. Nel corso dell’incontro medici di medicina generale e specialisti internisti ospedalieri sono intervenuti per trattare insieme argomenti riguardanti le patologie che più gravano sulla popolazione, cercando di trovare quella integrazione tra ospedale e territorio tanto ricercata e prevista anche dal ‘Patto di salute’ del Ministero. Al consesso ha partecipato anche il direttore generale della Usl2 Massimo De Fino che ha sottolineato l’importanza del giusto equilibrio tra appropriatezza prescrittiva e spesa farmaceutica per poter distibuire in modo più razionale i fondi economici a disposizione, così da tutelare le aree più vulnerabili come ad esempio le cure palliative.

