Molesto a Santa Maria, in tasca ha cocaina e 9 mila euro: arrestato

La segnalazione alla polizia di Stato è arrivata nel primo pomeriggio da Santa Maria degli Angeli (Assisi) dove un uomo stava suonando con insistenza ai campanelli di alcune case, in cerca di una donna. Un fare molesto culminato con il fatto che avesse anche scavalcato la recinzione di un’abitazione, pur di entrare. Così gli agenti assisani si sono portati sul posto e hanno trovato il soggetto: 36enne della Tunisia, irregolare in Italia e che alla vista della polizia ha iniziato a dare in escandescenze, anche minacciando di morte gli agenti. Perquisito, si è scoperto che in tasca aveva un coltello a serramanico, circa 9 mila euro in contanti, due telefoni e un involucro di cocaina. Nella sua abitazione c’erano invece un bilancino di precisione, frammenti di hashish e altra cocaina. Scontato l’arresto del 36enne – poi tradotto in carcere – per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e spaccio di droga.

