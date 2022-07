Mondiali scherma, black out Foconi nei quarti: Itkin vince 15-5

Niente medaglia individuale per Alessio Foconi ai mondiali assoluti di scherma in corso di svolgimento a Il Cairo, in Egitto. Non riesce al fuoriclasse ternano il bis dopo il trionfo di Wuxi nel 2018: il classe 1989 del Circolo Scherma Terni – apparso non al massimo della forma – è stato eliminato nei quarti di finale dal 23enne statunitense Nick Itkin. Ma non è finita qui perché la chance di riscatto ci sarà venerd in occasione del confronto a squadre in compagnia di Daniele Garozzo, Tommaso Marini e Guillaume Bianchi.

PER FOCONI PROBLEMI CON ITKIN GIÀ NEL 2018

Il percorso ed il black out



Il ternano ha iniziato il suo cammino eliminando nel turno dei 64 l’uzbeko Yusuf Mukhammad Asranov per 15-8, quindi il croato Petar Files nel turno successivo per 15-10, negli ottavi di finale, lo spagnolo Carlos Llavador (bronzo a Wuxi 2018) con un netto 15-6. Poi il confronto con Itkin: 7-0 iniziale dell’atleta a stelle e strisce, primi punti Foconi (10-2) e recupero impossibile. Finisce 15-5.