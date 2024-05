Montecastrilli, debutta l’International street food

Tempo di International street food a Montecastrilli, nel Ternano. L’evento andrà in scena venerdì 31 maggio (dalle 18 alle 24), sabato 1 e domenica 2 giugno (dalle 12 alle 24) al centro fieristico di via della Fiera: ingresso gratuito per degustare birre artigianali dei microbirrifici d’Italia e del mondo, cibo e dolci tipici della tradizione italiana. L’evento rientra nell’ambito di ‘Spazio Casa’, la mostra mercato a firma Confartigianato Terni. C’è la collaborazione dell’Airs, l’Associazione ristoratori di strada.

