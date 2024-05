Farnetta: c’è la 40° ‘Taverna del curato’ tra ciriole all’ortica, musica e commedie

Preparativi in corso a Farnetta – frazione di Montecastrilli – per uno degli appuntamenti gastronomici più attesi nel territorio ternano. È in arrivo l’edizione numero 40 della ‘Taverna del curato’ che, come noto, ha come specialità le ciriole all’ortica e la frittata di verdure. Come di consueto in campo per l’organizzazione c’è la pro loco: serate danzanti, dj set, commedie, passeggiata e anche una manifestazione dedicata agli animali. Le iniziative andranno in atto da venerdì 24 maggio a domenica 2 giugno.

