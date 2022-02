Montecastrilli: frontale in via della Fiera. Donna in ospedale

Incidente stradale lunedì mattina a Montecastrilli (Terni) in via della Fiera, nei pressi della caserma dei carabinieri. L’impatto – frontale – è stato fra due autovetture, una Citroen e un’Alfa Romeo, e il bilancio è di due persone rimaste ferite. In particolare una giovane donna è stata trasportata in ospedale in ‘codice giallo’ dagli operatori del 118 mentre l’altro conducente, un uomo, ha riportato lesioni meno serie. Sul posto anche i vigili del fuoco ed i carabinieri per le operazioni di messa in sicurezza, i rilievi e la gestione della viabilità.

