Montecastrilli in aiuto di Rebecca: cena benefica per raccogliere fondi

Non solo i cittadini di Terni in aiuto di Rebecca Antonelli, la giovane ternana attesa da un nuovo intervento a New York il prossimo 8 gennaio. Al centro fiera di Montecastrilli – l’evento è programmato per sabato 16 dicembre – è stata organizzata una cena per raccogliere ulteriori fondi in vista del viaggio negli Stati Uniti: il ricavato sarà interamente destinato all’associazione ‘Il Sogno di Rebecca’ ed il costo è di 25 euro a persona. Rebecca convive dalla nascita con una rara forma tumorale.

Condividi questo articolo su