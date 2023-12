Montecastrilli: litiga con il datore di lavoro e lo colpisce con una roncola. Denunciato

Un 41enne di nazionalità marocchina, incensurato, è stato denunciato dai carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Amelia e del comando stazione di Montecastrilli per lesioni personali aggravate. La sera del 22 dicembre un 38enne, piccolo imprenditore e anche lui di nazionalità marocchina, si era presentato in caserma a Montecastrilli con la mano sinistra sanguinante, per chiedere aiuto: soccorso dai militari, era stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Terni dove i sanitari avevano stabilito una prognosi di 30 giorni. Nell’immediatezza l’uomo aveva fornito la sua versione dei fatti, raccontando di aver avuto una discussione per motivi economici con il 41enne, suo dipendente, che lo aveva colpito con una roncola. Gli accertamenti hanno consentito di individuare l’aggressore, che svolge l’attività di tagliaboschi, ancora all’interno dell’abitazione dove era avvenuta la lite: i carabinieri hanno sequestrato l’attrezzo utilizzato per colpire il 38enne – una roncola lunga oltre 40 centimetri – e, dopo i rilievi tecnico scientifici, il 41enne è stato denunciato a piede libero all’autorità giudiziaria.

