del gruppo consiliare ‘Insieme per Cambiare’ – Montecastrilli

Il consiglio comunale del 20 marzo 2025 ha fatto emergere con forza le criticità nella gestione finanziaria del nostro Comune, con un focus particolare sulle drastiche riduzioni delle risorse destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria. Come evidenziato nella nota stampa diffusa a seguito del consiglio, la Corte dei Conti ha espresso serie preoccupazioni sulla situazione finanziaria dell’ente, e a ciò si aggiunge una riduzione di circa 70 mila euro per le manutenzioni di immobili, strade e verde pubblico.

Questa scelta dell’amministrazione, che emerge chiaramente dal dibattito consiliare, ha suscitato forte malcontento tra i cittadini che da tempo segnalano il degrado di strade e aree verdi, anche attraverso i social media. A fronte di questa situazione, è stata presentata un’interrogazione al sindaco per fare chiarezza su diversi aspetti cruciali: Qual è il programma di manutenzione previsto per il 2025? Con quali fondi si intende finanziarlo, visto che quelli previsti a bilancio sono esigui e legati a entrate incerte? Quali sono le strade vicinali che l’amministrazione ha deciso di non manutenere e con quali criteri?

L’interrogazione nasce dalla necessità di dare voce alle legittime preoccupazioni dei cittadini e di ottenere risposte chiare e trasparenti da parte dell’amministrazione. Non è accettabile che, a fronte di tagli così pesanti, si scarichi sui privati la responsabilità della manutenzione di beni comuni. Riteniamo fondamentale sottolineare che la qualità dell’azione amministrativa non può essere valutata unicamente sulla capacità di attrarre finanziamenti esterni; essa si misura anche, e soprattutto, nella capacità di fornire risposte adeguate ai cittadini, di erogare servizi efficienti e di garantire decoro e sicurezza al territorio. Daremo puntuale conto alla cittadinanza delle risposte che perverranno dalla giunta.

Si resta in attesa di un riscontro esaustivo da parte del sindaco e della giunta, nella speranza che l’amministrazione prenda finalmente coscienza del disagio dei cittadini e inverta la rotta, mettendo al centro delle proprie priorità la cura del territorio e il benessere della comunità.