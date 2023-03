Montecastrilli ospita MotoriIn Speciali Edition

È in arrivo a Montecastrilli (Terni) – appuntamento domenica 19 marzo dalle ore 10.30 nell’area del centro fieristico ‘Don Antonio Serafini’ – l’evento ‘MotoriIn Special Edition’. La rassegna organizzata da Motor Style Event (ingresso 10 euro, gratuito fino a 12 anni di età) mette insieme tanti appuntamenti diversi per tutte le età. Fra questi, anche la sfilata di supercar e auto d’epoca curata dalla Gorilla Clean Garage di Terni. Per tutta la giornata saranno disponibili taxi drifting e le specialità di street food e della tavola calda gestita dalla pro loco di Montecastrilli. In programma inoltre dj-set, esposizioni, stuntman show, un’area dedicata ai bambini con minimoto e animazione, off road, quad e ospiti a sorpresa. Di seguito la locandina e il programma dell’evento.

