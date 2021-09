Montecchio, addio a Daniele: «Il più buono tra i buoni»

di Fra.Tor.

La comunità di Montecchio si stringe nel dolore per la prematura scomparsa di Daniele, «il ‘Re’ del bar Scelba, in piazza Garibaldi». Così lo ricordano a Montecchio, un ‘ragazzone’ dal cuore grande che nel suo bar ha cresciuto generazioni di ragazzi. Purtroppo Daniele venerdì, a soli 45 anni, ha dovuto arrendersi ad un terribile male.

Il ricordo del sindaco Gori: «Il più buono tra i buoni»

«Un modo di vivere la vita tutto tuo, con i tuoi sogni, il tuo estro, la tua fantasia e passioni a non finire», ricorda il sindaco di Montecchio, Federico Gori. «Sempre con la battuta pronta, ma anche la mano tesa verso chi ne aveva bisogno. Il più buono tra i buoni. Sono sicuro che avevano bisogno di qualcuno lassù che facesse il gelato con passione, come solo tu sapevi fare. Sarai sempre nel cuore Dani». L’ultimo saluto a Daniele sarà sabato 18 settembre alle 16:30 presso la chiesa S. Maria Assunta di Montecchio.

«Montecchio non sarà più lo stesso»

Montecchio piange il suo ‘Re’ del bar’, Daniele, e lo ricorda come «un ragazzo disponibile, straordinario, amico di tutti. Sempre pronto ad aiutare gli altri, a disposizione di tutti. Un ragazzo d’oro, sempre pronto a far festa, organizzava eventi, era propositivo. Una vera forza. Era anche appassionato di viaggi, amante della musica e dei fuochi d’artificio. Diciamo che Montecchio senza Daniele non sarà più lo stesso».