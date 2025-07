Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato nella prima mattina di lunedì nelle campagne di Montefalco, nei terreni di un’azienda agricola. A riportare la notizia in prima battuta è umbria24.it. Il corpo non presenterebbe segni di violenza ed una delle ipotesi è che possa trattarsi dell’anziano residente nel centro di Foligno, uscito di casa domenica mattina per fare un giro in bici. Sull’accaduto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.