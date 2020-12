L’Umbria, e in particolar modo, Montegabbione – sua terra d’origine, dove era nato il 18 maggio del 1933 – dicono addio all’imprenditore Ivan Pennacchietti. Uomo molto legato alla sua comunità e fondatore di un’azienda che ha contribuito a realizzazione di opere rilevanti sia in ambito italiano che esterno, per anni è stato alla guida della locale squadra di calcio.

