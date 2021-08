Monteluce, pretende di passare la notte nella casa dell’ex e la picchia: denunciato

L’ex compagno è piombato nel suo appartamento, in zona Monteluce a Perugia, perché voleva trascorrere lì la notte. Lei – una donna di origini straniere – si è opposta e gli ha intimato di restituirgli le chiavi. Lui – 32enne nigeriano e irregolare in Italia – per tutta risposta ha iniziato ad inveire contro di lei e a colpirla al corpo e al volto. Immediato l’intervento della squadra Volante di Perugia sul posto che hanno intercettato l’uomo nascosto sulla terrazza dell’abitazione, all’ultimo piano di una palazzina. Identificato, il 32enne è stato denunciato per lesioni personali e nei suoi confronti sono state avviate le pratiche per l’espulsione dal territorio nazionale.

