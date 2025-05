Tutti condannati i cinque imputati al processo per l’esplosione della Greengenetics-Greenvest di Gubbio, il laboratorio di località Canne Greche in cui si lavorava la canapa light, dove il 7 maggio 2021 persero la vita Samuel Cuffaro, 19 anni, e Elisabetta D’Innocenti, 52 anni. I giudici della Corte di Assise di Perugia hanno inflitto giovedì pomeriggio una pena di 18 anni e un mese ad Alessandro Rossi, 14 anni ciascuno a Gabriele Muratori, Giorgio Mosca e Luciano Mosca e a 10 anni e sei mesi a Maria Gloria Muratori. Per tutti la procura aveva chiesto una condanna a 20 anni. Il reato più grave contestato è stato riqualificato rispetto all’accusa passando da omicidio volontario a omicidio doloso plurimo. Oltre alle vittime, altre due persone rimasero ferite a causa dell’esplosione.

