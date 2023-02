Morto da due giorni nell’auto: si indaga sulla droga

Tragica scoperta nella mattinata di sabato in via Grieco a Ponte San Giovanni (Perugia), dove all’interno di un’auto ferma in sosta è stato trovato il cadavere di un 45enne residente nel Perugino. Inutili i soccorsi degli operatori del 118: l’ipotesi è che l’uomo fosse deceduto da almeno un paio di giorni e probabilmente – ma saranno le indagini della procura ad accertarlo – a causa di una overdose fatale di droga. Da qui l’autopsia con esame tossicologico che l’autorità giudiziaria perugina ha disposto per chiarire ogni dettaglio della vicenda. Sotto la lente, anche gli ultimi contatti avuti dal 45enne.

