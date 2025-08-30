Il post è comparso all’alba di venerdì sul gruppo Facebook ‘Spoleto. Segnalazioni, sfoghi, consigli, proposte, idee’. A scriverlo, Francesca Capaldini, la figlia del signor Giuseppe – 68 anni – che martedì sera, quando è tornato a casa e l’ha trovata devastata dai ladri, è stato colpito da un malore che lo ha ucciso. L’uomo viveva a Spoleto con la moglie, nella casa familiare che si trova in via Norcia, all’angolo con via Cascia.

«Sono la figlia di quell’uomo del fatto di cronaca di cui avrete sentito parlare e che è successo nella zona di viale Marconi – scrive Francesca Capaldini -. Per chi non lo sapesse, i miei genitori sono stati presi di mira, studiati e perseguitati da veri cecchini. Perché per fare quello che sono riusciti a fare, solo questo mi viene da pensare in questo mondo terreno, vengono semplicemente chiamati ladri, ma per me, adesso, la parola da nominare è ‘bestie umane’, perché gli animali non sarebbero stati capaci di fare quello che ci hanno fatto. Tutto quello che è successo quella sera, solo una cosa ricorderò a vita, una delle cose più preziose che avevo: la vita di mio padre. E La vita non ha prezzo!».

A tornare sull’accaduto è il quotidiano ‘Il Messaggero Umbria‘ (Ilaria Bosi) che parla di un bottino contenuto, ma di un’abitazione – compreso il garage – non solo messa a soqquadro, ma fortemente danneggiata. E questa intrusione, questa violazione fatta da soggetti senza scrupoli che hanno ‘rovesciato’ la casa dove Giuseppe Capaldini viveva con la moglie, è costata la vita al 68enne, il cui cuore non ha retto.

ARTICOLO CORRELATO