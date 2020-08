Morto fuori dalla discoteca: domiciliari per i tre indagati

Non più custodia cautelare in carcere ma applicazione degli arresti domiciliari per Kevin Malferteiner (23 anni), Denis Hajderlliu (20) e Brendon Kosiqi (19): questa la decisione del gip di Perugia Natalia Giubilei in seguito alla convalida degli arresti dei tre giovani indagati per la morte del 25enne spoletino Filippo Limini Senapa, avvenuta nella notte fra venerdì e sabato all’esterno della discoteca ‘Country’ di Bastia Umbra (Perugia). I tre, arrestati in flagrante dai carabinieri della Compagnia di Assisi, sono accusati di rissa e omicidio preterintenzionale.

Articolo in aggiornamento