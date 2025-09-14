Si è chiusa domenica al Misano World Circuit ‘Marco Simoncelli’ la stagione 2025 della Red Bull KTM Rookies Cup, con emozioni forti per il centauro ternano Luca Agostinelli, giunto in Riviera con la consapevolezza di dover disputare un weekend di livello per conquistarsi la riconferma nel 2026.

Già dal venerdì i segnali sono stati incoraggianti: con un’ottima qualifica Agostinelli è riuscito a strappare la seconda fila grazie all’ottavo tempo assoluto, a pochi decimi dalla pole position. In gara 1, il sabato, il giovane pilota ternano ha confermato il suo passo competitivo, chiudendo ottavo ma in pieno contatto con il gruppo di testa, segno di una crescita concreta rispetto all’inizio della inizio stagione.

Domenica, in gara 2, Luca Agostinelli è partito ancora dall’ottava piazza: inizialmente è stato risucchiato da qualche sorpasso, restando però stabilmente in lotta per la sesta posizione. A pochi giri dal termine, purtroppo, non è riuscito ad evitare un contatto con un pilota caduto davanti a lui: ne è scaturito un incidente a tre che fortunatamente ha lasciato tutti i protagonisti illesi, ma che ha costretto Agostinelli a chiudere la sua gara ‘di casa’, davanti a tanti amici e tifosi accorsi per sostenerlo.

La delusione, però, è durata poco: nel briefing conclusivo della stagione, infatti, il direttivo KTM ha annunciato ufficialmente la sua riconferma per la Rookies Cup 2026, motivando la scelta con queste parole: «Stagione in crescendo r degna di riconferma, per consentire al pilota di potersi esprimere al meglio dopo l’apprendistato».

Per Luca Agostinelli, seduto accanto agli altri piloti, un’emozione unica. Non sapeva ancora di aver realizzato il miglior ideal lap della gara, frutto della somma dei migliori intertempi, che testimonia ulteriormente il suo potenziale. Un finale che segna così il vero inizio della sua avventura: nel 2026 il giovane centauro – studente del liceo scientifico ‘Donatelli’ di Terni – sarà ancora al via della Red Bull KTM Rookies Cup, pronto a confermare e superare quanto di buono mostrato in questa stagione di esordio. «Voglio ringraziare – è il suo commento – tutti quelli che mi sostengono in questa magnifica avventura sulle due ruote. In primis la mia famiglia, sempre vicina e pronta a supportarmi. E poi gli sponsor, fondamentali così come il mio coach e tutti coloro che tifano per me. A loro devo un grande ‘grazie’ e spero di poterli ripagare con altri soddisfazioni importanti».