MotoGp Jerez, Petrucci partirà dalla 5° fila

Inizierà dalla 5° fila il primo gran premio stagionale in MotoGp 2020 per Danilo Petrucci. Il pilota di Terni non è riuscito ad avanzare in Q2 sabato sul circuito di Jerez de la Frontera e partirà dal 14° posto. A terminare davanti a tutti Fabio Quartararo, poi Maverick Viñales e Marc Márquez.

LA CADUTA CON TRAUMA CRANICO DI MERCOLEDÌ

Male anche Dovizioso

Il 9 della Ducati non è andato oltre il 4° posto – Q1 – con il tempo di 1’37.423, finendo alle spalle di Rins, Pol Espargaró e Álex Rins. In difficoltà anche il compagno di team del ternano, Andrea Dovizioso: per lui c’è l’8° posto e l’avvio dalla terza fila. Molto veloce il duo della Pramac Racing con Bagnaia 4° e Miller 5°.