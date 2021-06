MotoGp, Petrucci torna a punti: il ternano 13° ad Assen

Torna a punti Danilo Petrucci. Il pilota ternano del team Tech3 riesce a rientrare nella top 15 – due ritiri nelle gare più recenti – dopo le complicate qualifiche del sabato: in Olanda, sul circuito di Assen, per lui c’è il 13° posto che gli consente di ottenere tre lunghezze in più in graduatoria generale. Trionfo di Fabio Quartararo su Maverick Viñales e Joan Mir. Ora la pausa di oltre un mese e la ripresa prevista per l’8 agosto in Austria: il 9 è a rischio per la prossima stagione e nelle scorse ore ha parlato della possibilità di un approdo in Aprilia (che sta trattando Andrea Dovizioso) per la stagione 2022. Si vedrà.

