Un servizio straordinario di controllo del territorio ha animato la serata di sabato a Terni, nell’ambito dell’operazione ‘Movida sicura’ coordinata dalla Questura. In campo, sotto la guida del commissario Federico Di Folco, polizia di Stato, carabinieri, Guardia di Finanza e polizia Locale, impegnati in posti di blocco e verifiche nei punti più sensibili della città, tra cui la rotonda dei Partigiani.

I controlli si sono svolti senza particolari criticità, ma con risultati significativi: 87 le persone identificate, 29 i veicoli fermati, 5 i posti di controllo predisposti e 3 gli esercizi pubblici sottoposti a verifica. Due le sanzioni amministrative elevate per violazioni al Codice della strada.

Il vero punto centrale della giornata, però, è arrivato con i provvedimenti di prevenzione firmati dal questore Abenante. Un avviso orale è stato notificato a un uomo residente a Guardea, già più volte deferito dai carabinieri Forestali per episodi di incendio boschivo doloso. Per un giovane viterbese di origini dominicane, invece, è scattato il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno per un anno a Terni: era stato denunciato dalle Volanti per un furto avvenuto nella notte tra il 10 e l’11 settembre ai danni di un esercizio commerciale.