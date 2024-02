Muore in casa a 65 anni. Poche ore prima era stato dimesso dall’ospedale: si indaga

Nella prima serata di sabato – intorno alle 19 – ha accusato un malore fra le mura domestiche e, dopo il trasporto in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale ‘San Matteo degli Infermi’ di Spoleto e i successivi accertamenti, è stato dimesso poco prima delle una di notte. Poi la tragedia: Nicola Gelmetti, imprenditore spoletino di 65 anni, è morto poche ore dopo. La salma dell’uomo, trovato senza vita domenica mattina nella sua abitazione dal figlio e da un dipendente della sua azienda, è stata trasferita all’ospedale di Perugia a disposizione della procura della Repubblica di Spoleto per tutti gli accertamenti del caso, a partire dall’autopsia. Come riportato dall’edizione serale del TgR Umbria nel servizio di Alessandro Catanzaro, l’autorità giudiziaria ha aperto un fascicolo d’indagine a seguito della denuncia sporta ai carabinieri dai familiari del 65enne che soffriva di alcuni problemi di salute. La procura ha anche disposto il sequestro della cartella clinica. Nicola Gelmetti, che all’alba di domenica avrebbe anche tentato inutilmente di lanciare un nuovo allarme con una telefonata, era molto conosciuto e non solo a Spoleto. Era il titolare della EnnegiNet, azienda che si occupa di fornire servizi, attrezzature e progettazioni per le attività di ristorazione come bar, ristoranti e locali in genere.

