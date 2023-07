Muore mentre lavora in campagna, 74enne ucciso da motozappa a Lugnano in Teverina

Grave incidente agricolo nella mattinata di giovedì nel territorio comunale di Lugnano in Teverina (Terni) a poca distanza dalla strada provinciale 33, fra Lugnano e Attigliano. Un uomo di 77 anni, originario di Lugnano in Teverina, ha perso la vita mentre stava svolgendo dei lavori su un terreno di sua proprietà. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco del comando provinciale di Terni, intervenuti sul posto con una squadra del distaccamento di Amelia, il 77enne è stato travolto dalla motozappa che stava utilizzando e per lui non c’è stato nulla da fare. Gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Spetta ai carabinieri della Compagnia di Amelia ricostruire la dinamica della tragedia, finita all’attenzione dell’autorità giudiziaria di Terni per le determinazioni del caso.

