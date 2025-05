Esulta la Fondazione per il museo ‘Claudio Faina’ di Orvieto, presieduta dall’avvocato Andrea Solini Colalè, per i dati sugli ingressi 2024 diffusi dal ministero della Cultura e relativi a musei, monumenti e aree archeologiche statali. Il museo ‘Faina’ si classifica ai vertici, in Umbria, fra i musei archeologici con 22.438 visitatori (933 non paganti). Numeri importanti: basti pensare che il museo archeologico nazionale dell’Umbria, a Perugia, ha registrato nel 2024 19.847 visitatori (di cui 12.200 non paganti), il museo archeologico nazionale e il teatro romano di Spoleto sono stati visitati da 23.025 persone (8.096 non paganti). «I dati dei primi mesi del 2025 – riporta una nota della Fondazione – segnano per il museo orvietano un ulteriore, significativo incremento. Il presidente, il consiglio di amministrazione e l’intero personale vogliono condividere tale risultato con la città di Orvieto e la sua capacità di attrazione per la sua storia e la sua arte».

