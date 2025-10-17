Un 26enne originario del Marocco e residente nel Narnese è stato arrestato all’alba di mercoledì, dai carabinieri dell’Aliquota radiomobile della Compagnia di Amelia, per detenzione di droga a fini di spaccio.

Fermato alla guida della propria auto, il giovane è stato trovato in possesso di una dose di hashish. Quanto basta per procedere con le perquisizioni che, a casa del 26enne – in una frazione del Narnese – hanno consentito di trovare, chiusi in una cassaforte, circa 300 grammi di cocaina e 2.900 euro in contanti.

Il 26enne è stato così arrestato in flagrante e giovedì il tribunale di Terni, nella direttissima di fronte al giudice Francesco Maria Vincenzoni, ha convalidato quanto eseguito dai militari, applicando nei suoi confronti gli obblighi di dimora nel comune di Narni e di permanenza domiciliare notturna fra le ore 20 e le 8 del mattino. Il 26enne è difeso dall’avvocato Francesco Mattiangeli del Foro di Terni.