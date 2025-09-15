Tragica scoperta nella prima mattinata di lunedì 15 settembre nel centro storico di Narni, dove un uomo di 62 anni di età – residente a Narni – è stato trovato senza vita nei pressi del ‘parcheggio degli Orti’. A riportare la notizia in prima battuta è il sito web NarniOnline.com.

Ad accorgersi del corpo, ormai senza vita, sono stati alcuni passanti che hanno subito lanciato l’allarme. Sul posto, gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 62enne. Con loro, i carabinieri del comando stazione di Narni – coordinati dal comandante Orlando Bassolino – per gli accertamenti del caso e i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni. La morte, secondo quanto ricostruito, sarebbe conseguenza di un gesto volontario compiuto dal 62enne, la cui salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria di Terni.