Narni: 80enne si toglie la vita nel bosco

Tragica scoperta nella giornata di venerdì a Narni, all’interno di un boschetto della zona di Schifanoia. I carabinieri del comando stazione di Narni e della Compagnia di Amelia, che lo stavano cercando a seguito della segnalazione di scomparsa fatta dai familiari, hanno trovato il corpo senza vita di un 80enne della zona. Secondo quanto ricostruito l’anziano era uscito di casa al mattino per andare a ritirare la pensione ma verso l’ora di pranzo, non vedendolo rientrare, i familiari lo hanno chiamato al telefono. Il fatto che squillasse a vuoto, li ha portati a segnalare la scomparsa ai carabinieri che hanno dato il via alle ricerche, concluse dalla drammatica scoperta. L’accaduto è stato portato all’attenzione dell’autorità giudiziaria di Terni ma non ci sarebbero dubbi sul fatto che il decesso dell’80enne sia legato ad un gesto volontario compiuto dallo stesso.

