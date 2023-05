Narni: abitazione in fiamme a Santa Lucia. Soccorse tre donne intossicate dal fumo

Intervento dei vigili del fuoco di Terni e dei carabinieri di Narni nel primo pomeriggio di giovedì per un incendio che ha interessato un’abitazione in via Sant’Urbano, nella frazione di Santa Lucia (Narni). Il personale del 115 ha domato le fiamme e proceduto all’evacuazione delle persone residenti nella casa gravemente danneggiata dall’incendio e in altre due adiacenti, in questo caso per precauzione. Si è poi proceduto all’avvio delle operazioni di bonifica e smassamento dei materiali presenti nell’appartamento. In corso di valutazione le condizioni di agibilità del piano interessato dalle fiamme. Il bilancio per i coinvolti parla di tre persone – altrettante donne – lievemente intossicate e soccorse dal 118: le loro condizioni non sarebbero, fortunatamente, preoccupanti. In corso le indagini dei vigili del fuoco del comando provinciale di Terni per risalire alle cause del rogo. Nota a margine: l’autoscala per le even tuali necessità di soccorso, che non si sono presentate, è dovuta partire dal comando provinciale di Rieti causa indisponibilità di quella in uso al comando ternano che, si apprende, sarebbe piuttosto datata e soggetta a frequenti guasti.

