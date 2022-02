Intervento dei vigili del fuoco di Terni nel primo pomeriggio di sabato nella zona di Castelvecchio, nel territorio comunale di Narni, per l’incendio di un annesso agricolo. Per venire a capo della situazione il personale del 115 ha messo in campo una squadra e tre mezzi. Non risultano persone coinvolte o ferite nell’accaduto.

