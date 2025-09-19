Autovettura in fiamme nel tardo pomeriggio di venerdì lungo il raccordo Terni-Orte (SS 675) all’altezza del chilometro 23+500 direzione nord – Montoro (Narni) – dove insiste uno scambio di carreggiata. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni – una squadra proveniente dal distaccamento di Amelia – e gli agenti della polizia Stradale di Terni coordinati dalla dirigente Adalgisa Quaranta. L’accaduto non ha causato feriti ma comprensibili disagi alla viabilità, rimasta bloccata in entrambe le direzioni per il tempo necessario alle operazioni.

