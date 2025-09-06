di S.F.

Narni, in via Gattamelata si cambia. La Regione ha pubblicato la determina che dà il via libera – non c’è necessità di Valutazione ambientale strategica – alla variante per il cambio di destinazione d’uso del complesso ‘Istituto delle suore di Sant’Anna in Narni’.

In sostanza c’è la proposta di sostituzione dei servizi per l’istruzione di base con attività ricettiva extralberghiera e ristorazione. Si tratta di un complesso posizionato ai margini del centro storico. «La proposta favorisce la realizzazione di progetti di rivitalizzazione e valorizzazione», viene specificato.

Non ci sarà alcuna trasformazione dell’edificio né modifiche delle dimensuoni. «Non comporta variazione del carico urbanistico in quanto il numero degli utenti della struttura scolastica era superiore a quello della destinazione di ristorazione. Sotto il profilo costruttivo ed architettonico, l’edificio storico, non subisce modifiche nell’area di sedime e nella sagoma che rimangono invariate», si legge. Ci saranno novità interne che, in ogni caso, sono state progettate «con il massimo rispetto storico e architettonico dell’esistente». A firmare è il dirigente vicario Andrea Monsignori.