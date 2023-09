Incidente agricolo nel pomeriggio di venerdì in strada di Corgneda, nei pressi della frazione narnese di Capitone. Una persona è rimasta ferita, fortunatamente in maniera non grave, mentre stava utilizzando un trattore. Soccorsa dagli operatori del 118 e dai vigili del fuoco del comando provinciale di Terni, la persona è stata poi trasportata all’ospedale di Terni per le cure del caso. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Amelia per gli accertamenti di rito.

