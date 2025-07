Operazione-lampo della polizia Locale di Narni che venerdì mattina, grazie alla collaborazione dei cittadini, ha ritrovato un cucciolo di cane che era stato smarrito dai proprietari. A riferire l’accaduto è l’assessore comunale Luca Tramini: «Grazie alla segnalazione tempestiva di una cittadina attenta e responsabile – afferma Tramini – è stato possibile portare a termine un rapido intervento della polizia Locale per il ritrovamento di un cucciolo smarrito. Il giovane cagnolino, visibilmente spaesato, si aggirava tra le abitazioni in cerca di orientamento. La cittadina, notando il suo stato, ha preso il cucciolotto e una volto messo in sicurezza, ha prontamente allertato gli agenti che sono intervenuti immediatamente».

«In pochi minuti – prosegue l’assessore comunale di Narni – grazie alla lettura del microchip, è stato identificato il proprietario e l’animale è stato ricondotto a casa sano e salvo. Un gesto semplice ma fondamentale, che dimostra come la collaborazione tra cittadini e istituzioni sia la vera forza del controllo del territorio. Un esempio concreto di cittadinanza attiva, in cui l’attenzione e la cura di una persona diventano un’azione collettiva a tutela del benessere e della sicurezza della comunità. Anche questi piccoli gesti sono parte della sicurezza urbana. Dove c’è attenzione, c’è prevenzione. Dove c’è collaborazione, c’è comunità».