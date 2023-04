Narni: dal 24 aprile al 14 maggio c’è la Corsa all’Anello. Tanti eventi e ospiti d’eccezione

Narni è pronta ad aprire le sue porte alla 55° Corsa all’Anello che tornerà dal 24 aprile al 14 maggio ad animare le vie e le piazze della città. Quest’anno il filo conduttore è l’acqua, archetipo trasversale a ogni tempo e luogo, elemento sovrano e universale simbolo di vita, ma anche tema di grande attualità. «Tra passato e presente – spiega una nota – si ripercorreranno i momenti salienti della storia del territorio, andandone a riscoprire tradizioni e vocazioni tra scorci di vita quotidiana, giornate medievali, celebrazioni religiose, momenti dedicati alla danza e alla musica, mercati, conferenze, arte con mostre che toccheranno linee tipiche del medioevo ma spazieranno anche nell’arte contemporanea, passando per Il Perugino di cui quest’anno ricorre il quinto centenario dalla morte». E poi, «prelibatezze enogastronomiche dal sapore trecentesco nei forni e nelle taverne, a cui si aggiungono presentazioni di libri e cooking show, visite guidate, passando per la corsa storica nella platea Maior in onore del patrono San Giovenale, fino ad arrivare alla benedizione dei cavalieri, al suggestivo corteo in notturna e alla gara equestre che chiuderà il sipario sui 21 giorni di rievocazione storica. Senza dimenticare i caratteristici Battesimi di Terziere, durante i quali i Priori accoglieranno simbolicamente i nuovi nati nell’ultimo anno e le nuove leve, momenti ludici per i piccoli ospiti e gli spettacoli, uno dei quali vedrà il lieto ritorno a Narni della compagnia Teatro del Ramino con ‘Acqua aeterna’ che invaderà piazza Galeotto Marzio con la sua caratteristica forma di teatro fra fuoco, acrobazie sui trampoli, giochi pirotecnici, luci e musiche che si sposano con il canovaccio della storia raccontata. Il tutto sotto i vessilli dei tre terzieri, Mezule, Fraporta e Santa Maria pronti a sfidarsi col fiato sospeso fino all’ultimo giro di campo per la conquista dell’agognato anello d’argento».

Ospiti d’eccezione

«Ma la Corsa all’Anello – proseguono gli organizzatori – è anche innovazione e strizza l’occhio alle tendenze più contemporanee, ragion per cui, in parallelo agli elementi tradizionali, in questo 2023 si avrà occasione di conoscere due personaggi di spicco del mondo del food che si muovono sui social network (e non solo) fra milioni di follower, grazie ad alcuni ‘special events’ realizzati in collaborazione e con il sostegno di alcune realtà e produttori del territorio. Martedì 25 aprile ospite d’eccezione del chiostro di Sant’Agostino sarà Max Mariola, chef romano tra i più amati e apprezzati dagli italiani, dal sorriso sempre pronto e un ricettario all’insegna della qualità, con il cooking show ‘La focaccia del contradaiolo’. Stessa location, mercoledì 3 maggio, per il ‘cuciniere’ e divulgatore gastronomico toscano Luca Pappagallo, vero e proprio fenomeno del web nonché ideatore del format crossmediale ‘Casa Pappagallo’ che tra talk e momento di convivio, presenterà il suo ultimo libro ‘Tutti i sapori di casa Pappagallo. Ricette golose e sorprendenti per la gioia degli occhi e del palato’ (Vallardi)».