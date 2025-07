Incidente nella mattinata di venerdì a Santa Lucia di Narni dove un mezzo della nettezza urbana, durante le consuete operazioni di lavoro, è rimasto coinvolto in un incidente che ha causato il danneggiamento di una colonnina delle telecomunicazioni, un’infrastruttura destinata ai servizi telefonici e alla connettività internet.

A seguito dell’accaduto, l’Asm ha provveduto ad allertare la polizia Locale di Narni, che è intervenuta per un sopralluogo volto ad accertare le dinamiche dell’incidente e a valutare la situazione sul posto.

È stato inoltre contattato il responsabile della società di manutenzione incaricata per l’area, che si è attivato per avviare le operazioni di ripristino del servizio pubblico e garantire la messa in sicurezza della zona interessata.