Discarica abusiva con amianto a Narni: parte l’esposto

Una discarica abusiva all’altezza dell’uscita per Narni della ss675. A scoprirla è stata l’associazione ambientalista Fare Verde, con tanto di missiva inviata al procuratore della Repubblica Alberto Liguori. C’è anche amianto.

Il materiale e l’esposto



L’area si trova in una via parallela alla strada Ortana, sotto l’arteria principale. Tra il materiale ci sono anche lastre e tubi di cemento-amianto: «L’associazione ambientalista – specifica Fare Verde – ha scritto al procuratore della Repubblica di Terni chiedendo di verificare se nella situazione descritta sia configurabile un reato. L’esposto è stato inviato anche ai carabinieri forestali, al indaco del Comune di Narni e all’assessore all’ambiente». La richiesta è di avviare un’operazione di bonifica e installare le fototrappole per dissuadere i malintenzionati dal proseguire l’attività.