Narni, finge il furto ma è stato lui a rubare: denunciato

Avrebbe noleggiato un escavatore, asportando poi alcune parti meccaniche di particolare valore per rivenderle sulla piazza di Roma. Per ‘coprire’ il furto, poche ore dopo il noleggio l’uomo aveva chiamato l’azienda di Amelia presso cui aveva affittato il mezzo da lavoro, dicendo che ignoti avevano rubato le parti in questione e che lui, con quanto accaduto, non c’entrava nulla. Il tutto per un danno, patito dalla società proprietaria del veicolo, di circa 20 mila euro.

L’indagine

L’opacità dell’accaduto, e la denuncia dell’imprenditore amerino, hanno portato i carabinieri del comando stazione di Narni ad indagare sul fatto risalente allo scorso febbraio. Alla fine i militari hanno scoperto che il responsabile del furto delle parti meccaniche era proprio colui che aveva noleggiato l’escavatore, un 65enne di Narni – G.S. le sue iniziali – già noto alle forze dell’ordine. Il reato contestato è furto aggravato.