Incidente stradale nella prima mattinata di martedì lungo la strada Flaminia Ternana, nei pressi di Ponte Aia, nel territorio comunale di Narni. Come riferiscono i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni, intervenuti sul posto, si è trattato di uno scontro frontale fra due autovetture. Incidente in seguito al quale – spiega sempre il 115 – i coinvolti non avrebbero riportato conseguenze serie. Il tratto di strada è rimasto bloccato per il tempo necessario alle operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Sul posto, anche gli operatori sanitari del 118 ed i carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità.

