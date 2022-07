Narni: giovedì l’ultimo saluto a Stefano Gentili

Si terranno giovedì 28 luglio, alle ore 10 presso il santuario della Madonna del Ponte a Narni, i funerali di Stefano Gentili, il noto medico narnese venuto a mancare martedì all’età di 72 anni. Di professione urologo, lo scorso dicembre era stato colpito da un grave malore dal quale non si era più ripreso, fino all’epilogo che ha scosso davvero tutti, non solo i suoi cari, ma anche i tanti che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e apprezzarlo per le qualità umane prima che professionali. Cavaliere della Repubblica, in passato era stato anche impegnato in politica, come candidato in consiglio comunale nella lista di Forza Italia. Tante le testimonianze di cordoglio e vicinanza giunte in queste ore ai familiari, così come i ricordi che – fuor di retorica – lo dipingono per ciò che era: una persona perbene, elegante nell’animo e con una simpatia che conquistava. Condoglianze a cui si associano anche la redazione e l’editore di umbriaOn.it.

