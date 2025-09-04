Si è riunito giovedì il Tavolo di monitoraggio ambientale istituito dal Comune di Narni nel 2023 per affrontare in maniera condivisa le problematiche dell’area di Nera Montoro. Al tavolo Asl, Arpa Umbria, Regione Umbria, gestori degli impianti presenti e i comitati cittadini, tra cui il Comitato Basso Nera. Dopo un periodo di assenza, i comitati sono tornati a partecipare attivamente ai lavori, segnando un passaggio importante per il confronto e la collaborazione.

«Il ritorno dei comitati al Tavolo – ha detto l’assessore all’ambiente Giovanni Rubini – è un segnale concreto di volontà di collaborazione per la tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini. Questo lavoro corale, che dura da anni, non deve andare disperso: oggi rafforziamo la rete tra istituzioni, enti di controllo, cittadini e aziende. Ribadisco un richiamo alla responsabilità di tutti: istituzioni, aziende e cittadini devono continuare a vigilare e a collaborare per garantire la sicurezza e la qualità della vita nella nostra comunità. Episodi duraturi come quelli appena trascorsi negli ultimi dieci giorni non devono più accadere e non saranno tollerati: la gestione degli impianti deve essere puntuale e rigorosa».

«Proseguiamo con determinazione nella messa in sicurezza del sito ex Adica – ha aggiunto Rubini – e continuiamo ad aggiornare i comitati e i cittadini su ogni sviluppo. La trasparenza e la partecipazione sono elementi fondamentali per rafforzare la fiducia. Pongo inoltre l’accento sui controlli: insieme alla Regione e al Comune di Narni ho partecipato il 2 settembre alla visita ispettiva a seguito dell’incendio verificatosi nell’area, segno dell’attenzione costante che stiamo dedicando a questo sito».

Durante l’incontro è stato ribadito il ruolo centrale del monitoraggio ambientale e l’impegno dei gestori a rispettare le prescrizioni e ad adottare tutte le misure necessarie per evitare molestie olfattive e altri disagi alla popolazione residente. Il Tavolo ha inoltre preso atto dei progressi nel monitoraggio della qualità dell’aria: Arpa ha già effettuato campagne con centraline mobili e, grazie a un finanziamento congiunto di tre aziende del sito, Comune e Regione, sarà installata una centralina fissa che entrerà nella rete Arpa per un campionamento costante e continuo degli inquinanti presenti nell’aria, con dati più precisi e trasparenti su un’area particolarmente delicata.

Aggiornamenti sono arrivati anche in merito alle operazioni di messa in sicurezza del sito ex Adica, dove sono già stati caratterizzati e smaltiti i liquidi presenti e si sta procedendo ora con la caratterizzazione dei solidi. Il Comune di Narni ha ringraziato tutti i partecipanti al Tavolo «per il costante impegno e in particolare l’assessore regionale Thomas De Luca per la presenza e la disponibilità della Regione Umbria a contribuire all’investimento per la nuova centralina, riconoscendo al Tavolo di Narni il ruolo di esperienza pilota per la definizione delle linee guida regionali sui fenomeni odorigeni».