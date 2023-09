Narni: il 30 settembre c’è la ‘Giornata dei Plenaristi’

L’aggiornamento dell’archivio multimediale e la presentazione, in anteprima, del progetto legato alla realizzazione del nuovo museo dei Plenaristi all’ex villa Morandi al belvedere superiore della Cascata delle Marmore. Saranno questi i momenti salienti dell’evento del 30 settembre quando, a cura dell’Asp Beata Lucia, si svolgerà a Narni, al complesso monumentale di piazza Galeotto Marzio, la ‘Giornata dei Plenaristi – Paesaggi e viaggi d’arte’. Un’occasione non solo per fare il punto sullo stato dell’arte del progetto iniziato nove anni fa, grazie alla passione e alla costanza di Franco Passalacqua, ma anche per guardare con gli occhi degli artisti del passato il territorio di Narni e non solo.

L’archivio e il nuovo Museo ‘La villa sulla Cascata’, trekking e pittura

La giornata inizierà alle 10: partenza dal Beata Lucia per un trekking sui luoghi del Grand Tour del territorio di Narni a cura di 165m_Servizi Turistici (prenotazione al numero 345 6983825); contestualmente, a partire dalle 10.30, la terrazza dei Plenaristi ospiterà un’attività di pittura en plein air in conclusione delle attività estive promosse da Asp Beata Lucia, Comune di Narni e coop Edit. A partire dalle 15 si svolgerà la conferenza che vedrà la presentazione dell’aggiornamento dell’archivio-database dei dipinti, disegni e acquerelli realizzati dai pittori del plein air nella valle ternana fra ‘700 e ‘800. L’archivio, consultabile sul sito www.plenaristi.it, classifica ben 410 opere di 105 autori noti e 12 autori anonimi, dipinti che si trovano in collezioni private e in 90 musei del mondo dal Giappone agli Stati Uniti. Dopo i saluti istituzionali, interverranno il dottor Franco Passalacqua, ideatore e curatore del progetto ‘I Plenaristi nella valle del Nera’ e la dottoressa Marcella Culatti dell’Università di Bologna e della Fondazione Zeri. Seguirà la presentazione in anteprima del nuovo Museo dei Plenaristi, in corso di realizzazione alla villa sulla Cascata, un luogo unico che si trova a ridosso della caduta della Cascata delle Marmore e circondata da un parco che offre visuali inedite sul primo salto e sulla Valnerina. La villa, di proprietà della famiglia Noceta Dillon, è in corso di ristrutturazione ed ospiterà una collezione di dipinti realizzati da artisti provenienti da tutta Europa tra ‘700 e ‘800. Periodo che ha visto la nascita in Italia della pittura dal vero. Per l’occasione verranno mostrate in anteprima, nella sala espositiva del Beata Lucia, sei opere della collezione che saranno commentate dalla storica dell’arte Marcella Culatti.

Il progetto ‘I Plenaristi nella valle del Nera’

Era il 2014 quando, al Caos di Terni, si è svolta la presentazione del progetto ‘I Plenaristi nella valle del Nera’ a cura del dottor Franco Passalacqua. Di fatto tutti gli obiettivi proposti nell’ambito del progetto sono stati realizzati e tuttora fruibili: il sito web www.plenaristi.it; i documentari ‘La valle incantata’ e ‘Corot nella valle incantata’; l’archivio/database digitale ‘Il Museo diffuso dei Plenaristi’; il ‘Percorso Corot Papigno’; la terrazza dei Plenaristi e la sala immersiva multimediale al Beata Lucia di Narni; l’allestimento multimediale alla biglietteria della Cascata delle Marmore e i numerosi corsi di pittura dal vero per bambini e adulti. La realizzazione di questo progetto è stata possibile grazie all’impegno economico della fondazione Carit e alla partecipazione dei Comuni di Terni e Narni e all’opera di volontariato.