di Maria Luce Schillaci

Festa grande sabato 5 aprile per l’inaugurazione del nuovo campo di calcio a 5 intitolato alla memoria di Moreno Gubbiotti presso il circolo ‘Il Piantone’, nella frazione di Cigliano di Narni. I lavori hanno riguardato la sostituzione del manto in erba sintetica del campo di gioco e l’efficientamento energetico dell’edificio del circolo.

I lavori, finanziati con fondi messi a disposizione dal Comune di Narni, sono stati eseguiti dalla società Gubbiotti Moreno srl, in collaborazione con le società Italgreen Spa di Villa d’Adda (Bergamo). L’inaugurazione si è svolta subito dopo l’ultima partita di campionato della stagione 2024/2025 tra la locale squadra del circolo ‘Il Piantone’ e la Polisportiva Ternana, terminata con il risultato di 1-1.

Erano presenti, per il Comune di Narni, il sindaco Lorenzo Lucarelli, l’assessore allo sport Alessia Quondam Luigi, in rappresentanza del circolo ‘Il Piantone’ c’era il presidente Alessio Marchini, presenti in prima linea anche la signora Manuela Moroni e Marco Proietti, legali rappresentanti della società Gubbiotti Moreno srl. Alla fine della cerimonia il comitato del circolo ha offerto un piccolo buffet ai numerosi cittadini presenti e ai tifosi intervenuti.

«La nostra società – affermano Manuela Moroni e Marco Proietti – ha svolto con molto piacere e impegno questi lavori soprattutto per continuare l’impegno per il sociale che tanto stava a cuore a Moreno. Inoltre il circolo di Cigliano, creato negli anni 1984/85 tramite il volontariato di tutti i residenti della frazione, vide Moreno tra i principali protagonisti attivi nella costruzione dello stesso circolo, dove mise in campo la sua bravura e l’esperienza da capo mastro maturata nei cantieri portati avanti con l’azienda di famiglia».

Il comitato del circolo ha ringraziato l’amministrazione comunale e l’impresa Gubbiotti per la riqualificazione degli immobili del circolo. «Continua l’impegno dell’amministrazione comunale nella riqualificazione delle sedi dei centri civici – ha detto il sindaco Lucarelli -. L’amministrazione crede fortemente nell’importanza di questi luoghi. I centri civici sono presidi di socialità, svolgono un ruolo sociale e ricreativo dove si sta insieme e si fa sport».

LE FOTO