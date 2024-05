Narni: in tanti per l’ultimo saluto a Luisella Pallozzi

Sono intervenuti davvero in tanti, venerdì pomeriggio nel santuario della Madonna del Ponte a Narni Scalo, ai funerali di Luisella Pallozzi, l’ostetrica 54enne narnese morta nell’incidente stradale accaduto lo scorso 1° maggio a Viterbo, mentre si stava recando con la famiglia ad un pranzo a Bagnoregio. Profonda la commozione dei presenti per l’ultimo saluto alla professionista del dipartimento materno infantile dell’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni, la cui scomparsa ha profondamente colpito le comunità ternana e narnese che in lei hanno avuto un punto di riferimento sul piano sì professionale, ma soprattutto umano. Luisella lascia il compagno ed i due figli. Le indagini sul tragico incidente stradale sono condotte dalla procura di Viterbo.

