Lo spazio di estetica oncologica all’ospedale di Narni è realtà. Martedì c’è stata l’inaugurazione grazie all’impegno comune di Associazione di Narni per la lotta contro il cancro, Usl Umbria 2 ed istituzioni.

IL PROGETTO PER L’ESTETICA ONCOLOGICA

Il servizio è dedicato ai pazienti in cura nel nosocomio. «Decisiva – le parole della presidente Anlcc, Mirena Angeli – la cornice che fa da sfondo a questo progetto in relazione al lavoro di rete che da alcuni anni si sta svolgendo nel territorio e che vede la collaborazione e la condivisione tra istituzioni e associazioni per dar vita ad iniziative di sensibilizzazione su temi di salute per migliorare la qualità di vita della nostra comunità».

Al taglio del nastro erano presenti diversi rappresentanti delle istituzioni. Dal Comune di Narni con il sindaco Lorenzo Lucarelli e gli assessori Silvia Tiberti e Giovanni Rubini alla Regione Umbria con il consigliere Eleonora Pace, al direttore dell’ospedale di Narni Sergio Guido e a vari rappresentanti del mondo dell’associazionismo del comprensorio: Banca del Tempo, Associazione Orvieto per la lotta contro il cancro, Tribunale dei diritti del malato di Narni, Aidos Amelia, Associazione Casale del Lago, Unitre e Croce Rossa Italiana.

Il dottor Sergio Guido ha portato i saluti della direzione strategica aziendale e dei vertici della Usl Umbria 2. Per poi ringraziare l’associazione «per il lavoro svolto e per la consolidata collaborazione che, nel tempo, ha consentito di innalzare la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza». L’attivazione è in collaborazione con il reparto di oncologia della struttura ospedaliera con i medici Alessandra Bassetti e Maria Laise: lo spazio è gestito dall’estetista Manola Nevi che si è formata presso la Scuola nazionale di specializzazione Apeo, Associazione professionale di estetica oncologica.

